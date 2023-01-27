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Теннис

«Почему-то вы продолжаете втягивать в это игроков». Виктория Азаренко — об инциденте с отцом Новака Джоковича на Australian Open

2023-01/1674734611_azarenka.jpg|—>"Почему-то вы продолжаете втягивать в это игроков". Виктория Азаренко - об инциденте с отцом Новака Джоковича на Australian Open
Экс-первая ракетка мира ответила на вопросы журналистов о том, что отец Новака Джоковича засветился в компании поклонников Путина после окончания матча своего сына против Андрея Рублева

— В последнее время к российским и белорусским игрокам приковано много внимания. Я уверен, что даже если вы не смотрели социальные сети, вы наверняка видели, что вчера вечером произошел инцидент с отцом Новака. Вам трудно, когда вы выходите на корт, выбросить все эти события из головы? Как вы думаете, есть ли другие игроки, на которых это влияет?
— О чем именно вы меня спрашиваете, когда говорите о влиянии на других игроков?

— Отвлечение внимания, постоянные новости и разговоры о различных проблемах
— Новости исходящие от кого?

— Ну, отовсюду, из социальных сетей.
— Вы сейчас здесь и говорите об этом, так что, очевидно, это тема, которую вы хотите продолжать поднимать, поднимать и поднимать (улыбается). Я не знаю, что вы хотите от меня услышать.

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Источник: btu.org.ua

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