«Почему-то вы продолжаете втягивать в это игроков». Виктория Азаренко — об инциденте с отцом Новака Джоковича на Australian Open

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Экс-первая ракетка мира ответила на вопросы журналистов о том, что отец Новака Джоковича засветился в компании поклонников Путина после окончания матча своего сына против Андрея Рублева

— В последнее время к российским и белорусским игрокам приковано много внимания. Я уверен, что даже если вы не смотрели социальные сети, вы наверняка видели, что вчера вечером произошел инцидент с отцом Новака. Вам трудно, когда вы выходите на корт, выбросить все эти события из головы? Как вы думаете, есть ли другие игроки, на которых это влияет?

— О чем именно вы меня спрашиваете, когда говорите о влиянии на других игроков?

— Отвлечение внимания, постоянные новости и разговоры о различных проблемах

— Новости исходящие от кого?

— Ну, отовсюду, из социальных сетей.

— Вы сейчас здесь и говорите об этом, так что, очевидно, это тема, которую вы хотите продолжать поднимать, поднимать и поднимать (улыбается). Я не знаю, что вы хотите от меня услышать.

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