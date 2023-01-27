Стаховский: 24 февраля жена обещала сжечь российский паспорт

Украинец рассказал об отношениях с женой, имеющей российское и венгерское гражданство # Сергей Стаховский Источник — Чемпион.

Жена бывшего теннисиста Сергея Стаховского обещала сжечь российский паспорт.

Об этом украинец рассказал в интервью ДОМА.

«Вопрос о том, что у моей жены есть российское гражданство поднимается редко.У нее сейчас есть венгерский паспорт, который уже у нее давно.24 февраля жена обещала сжечь российский паспорт, но не знаю, что она с ним сделала. «, — сказал Стаховский.