Соболенко победила Рыбакину в финале Australian Open

Матч длился 2 часа 29 минут #Australian Open #Рыбакина Арина Соболенко Источник — Чемпион.

Белорусская Арина Соболенко (5), выступающая в нейтральном статусе, одолела Елену Рыбакину из Казахстана в финале Australian Open.

Матч длился 2 часа 29 минут и завершился со счетом 4:6 , 6:3, 6:4.

Соболоенко 17 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейкпойнтов.

Australian Open — Grand Slam < em>Мельбурн, Австралия Хард Призовой фонд — $30,623,800 Финал, 28 января

Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан) 4:6, 6:3, 6:4