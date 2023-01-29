Australian Open. Рыбакина не смогла выиграть второй титул Grand Slam

Больше в Теннис
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Лион. Байндл уступила Конюх на старте квалификации
2023-01/1674892182_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Андрезье-Бутеон (W60). Снигур уступила в полуфинале первой ракетке турнира
2023-01/1674915212_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Australian Open. Хиджиката и Кублер выиграли дебютный трофей Grand Slam
2023-01/1674921046_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Соболенко победила Рыбакину в финале Australian Open
Матч длился 2 часа 29 минут #Australian Open #Рыбакина Арина Соболенко Источник — Чемпион....