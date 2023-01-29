Джокович победил на Australian Open-2023

У воскресенье, 29 января, прошел финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, в котором сразились серб Новак Джокович грек Стефанос Циципас.

Победу в этой схватке одержал Джокович.

Это была 13-я игра между этими теннисистами, в 11-ти из который сильнее был серб.

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Для Джоковича это 22-й титул Grand Slam, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля, у Роджера Федерера – 20.