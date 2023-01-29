Теннис
Джокович возглавит рейтинг ATP с новым рекордом
Серб обойдет сразу 4 теннисистов.
Серб Новак Джокович в 10-й раз триумфовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису и в новой редакции мирового рейтинга снова будет первым.
Спортсмен начал турнир в Мельбурне в качестве пятой ракетки мира и станет первым теннисистом в истории, которому удалось совершить такой огромный скачок на первое место.
Ранее только четырем теннисистам удавалось сразу подниматься с четвертого месте на первое:
Карлос Алькарас (12.09.2022)
Пит Сампрас (11.09.2000)
Андре Агасси (05.07.1999)
Карлос Мойя (15.03.1999)