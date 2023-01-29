Джокович возглавит рейтинг ATP с новым рекордом

Серб Новак Джокович в 10-й раз триумфовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису и в новой редакции мирового рейтинга снова будет первым.

Спортсмен начал турнир в Мельбурне в качестве пятой ракетки мира и станет первым теннисистом в истории, которому удалось совершить такой огромный скачок на первое место.

Ранее только четырем теннисистам удавалось сразу подниматься с четвертого месте на первое:

Карлос Алькарас (12.09.2022)

Пит Сампрас (11.09.2000)

Андре Агасси (05.07.1999)

Карлос Мойя (15.03.1999)