Хуахин. Костюк получила первую соперницу в основе

Больше в Теннис
-
Джокович победил на Australian Open-2023
У воскресенье, 29 января, прошел финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном...
-
Australian Open. Джокович в десятый раз стал чемпионом соревнований
2023-01/1674992073_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Australian Open. Крейчикова и Синякова второй год подряд стали чемпионками турнира
2023-01/1674974790_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Australian Open. Стефани и Матос стали чемпионами турнира в миксте
2023-01/1674794034_aus.jpg|—> Источник: btu.org.ua