Лион (WTA 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

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Джокович возглавит рейтинг ATP с новым рекордом
Серб обойдет сразу 4 теннисистов.
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Новак Джокович: «Это привилегия — быть частью дискуссий в статусе одного из величайших игроков всех времен»
2023-01/1675006822_djokovic.jpg|—>Новак Джокович в трех сетах победил Стефаноса Циципаса и завоевал 22-й титул Grand Slam....
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Джокович победил на Australian Open-2023
У воскресенье, 29 января, прошел финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном...
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Хуахин. Костюк получила первую соперницу в основе
2023-01/1674994928_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua