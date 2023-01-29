Новак Джокович: «Это привилегия — быть частью дискуссий в статусе одного из величайших игроков всех времен»

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Новак Джокович в трех сетах победил Стефаноса Циципаса и завоевал 22-й титул Grand Slam.

— Да, это просто огромная гордость и удовлетворение, которые я испытываю в данный момент. Когда я зашел в свою ложу, я просто эмоционально провалился куда-то и прослезился, особенно с мамой и братом, когда обнял их, потому что до этого момента я не позволял себе отвлекаться на что-то вне корта, или на то, что происходило в связи с травмой, а также на все то, что могло бы сильно нарушить мою концентрацию, мою игру. Это требовало огромной ментальной энергии, чтобы оставаться в реальности, оставаться сосредоточенным, принимать ситуацию день за днем и реально оценивать, как далеко я могу зайти.

Если вернуться на две с половиной недели назад, то мне не очень нравились мои шансы на этом турнире, так как я чувствовал себя неважно со своей ногой. Тогда это был просто вопрос выживания в каждом отдельном матче, попытка пройти в следующий раунд. Хорошо то, что на турнирах Большого Шлема есть день между матчами, поэтому у меня было больше времени, чем обычно на других турнирах, на восстановление, на все процедуры, чтобы привести себя в хорошее состояние, чтобы играть и в итоге победить.

Начиная с четвертого круга, я почувствовал, что нога уже не так сильно беспокоит меня. Я чувствовал, что мне стало легче двигаться. На Australian Open я играл в свой лучший теннис. Четвертый круг, четвертьфинал, полуфинал, мне было очень комфортно на корте, я отлично бил по мячу. Я знал, что против Стефаноса будет совсем другой матч, чем те, которые я проводил на протяжении всего турнира. Я видел, как он играет. Я видел, как он доминирует. Я знал, что это будет большой вызов и что я должен оставаться стойким. Именно так я и сделал на корте.

Думаю, я начал матч очень хорошо. У нас был относительно быстрый первый сет. Во второй партии он играл лучше. У него были шансы — он их не использовал. У него был сет-поинт. Я же сдержал свои нервы на тай-брейках во втором и третьем сетах. В итоге я испытал огромное облегчение и разрядку эмоций. Просто трудно подобрать какие-то дополнительные слова. Это был долгий путь, но очень особенный.

Я с нетерпением ждал приезда в Австралию, потому что, как я уже говорил, в этой стране я чувствую себя великолепно. Мои результаты — тому подтверждение. Я очень хотел вернуться сюда и сыграть. Зная свои результаты на Australian Open, мне всегда нравились мои шансы. Я завершил прошлый сезон наилучшим образом, отлично играл, провел прекрасную подготовку к новому сезону. Конечно, учитывая прошлогодние события, я немного нервничал, приезжая в Австралию, не знал, как меня примет публика. Но в целом это был очень позитивный опыт.

Повторюсь, я бы не сумел сделать то, что сделал в Аделаиде и здесь, если бы не чувствовал себя хорошо на корте и вне его. Конечно, были вещи, которые происходили, в том числе события последних дней с моим отцом, с которыми мне было нелегко справиться, особенно на этих последних стадиях турнира Grand Slam. Но я должен был держать себя в руках. Именно поэтому, отвечая на первый вопрос, я сказал, что мне потребовалось огромное количество ментальной и эмоциональной энергии, чтобы держать себя в руках, сохранять концентрацию. Люди вокруг меня, которые были со мной, проделали огромную работу, заставляя меня выполнять свои упражнения должным образом, чтобы я смог выступить как можно лучше.



О мотивации выиграть больше всех в истории титулов Grand Slam

— Конечно, я мотивирован выиграть как можно больше «Шлемов». На данном этапе моей карьеры эти трофеи — самый большой мотивационный фактор, почему я все еще участвую в соревнованиях. Это так, без сомнения.

Мне никогда не нравилось сравнивать себя с другими, но, конечно, это привилегия — быть частью дискуссий в статусе одного из величайших игроков всех времен. Если люди видят меня таким, конечно, это очень лестно, потому что я знаю, что отдаю столько же сил и энергии в попытках выиграть «Шлемы», как и все остальные.

У меня по-прежнему много мотивации. Посмотрим, как далеко она меня заведет. Я действительно не хочу останавливаться на достигнутом. Я прекрасно чувствую себя в теннисе и знаю, что когда я хорошо себя чувствую физически, психологически, у меня есть шанс выиграть любой «мейджор», у кого угодно. Мне нравятся мои шансы на будущее. Но, повторюсь, ничто не дается просто так и ничто не является само собой разумеющимся. Конечно, есть много игроков, которые хотят получить этот трофей или занять место №1 в мире.

Я много раз оказывался в таких ситуациях, имел уже подобный опыт, и просто, думаю, то, что я был в таких обстоятельствах, в таких условиях, помогает мне всегда держать свой разум свежим и знать, что меня ожидает. Не знаю, сколько еще лет я буду играть или сколько еще Шлемов я разыграю. Это зависит от разных вещей. Это зависит не только от моего тела. Я думаю, что для меня очень важно, конечно, во-первых, иметь поддержку и любовь близких, возможность играть и сохранять баланс с личной жизнью, но в то же время иметь ясность ума или — как бы это сказать — стремления, чтобы действительно стремиться к этим трофеям. Физически я могу поддерживать себя в форме. Конечно, 35 — это не 25, хотя мне и хочется в это верить. Но я все еще чувствую, что у меня впереди время. Посмотрим, как далеко я зайду.



О том, что его отец решил не идти на финальный матч

— Мы поговорили с ним. Я думал, что ситуация нормализуется в отношении СМИ и всего остального, но этого не произошло. Мы оба согласились, что, наверное, будет лучше, если его там не будет. Это очень больно и мне, и ему, потому что это очень особенные, уникальные моменты. Кто знает, повторятся ли они снова. Так что ему было нелегко. Я уже видел его после матча и он чувствовал себя, скажем так, не лучшим образом, хотя он был очень счастлив обнять меня и рад моей победе. Но я видел, что, да, ему немного грустно.

Послушайте, это то, что уже случилось. В конце концов, он сказал мне, что важно, чтобы я чувствовал себя хорошо на корте, чтобы я выиграл матч, и чтобы он был рядом со мной. Если для исхода матча в мою пользу будет лучше, чтобы его не было в боксе, то так тому и быть. Вот и весь разговор. В какой-то степени мне также грустно, что его не было там, на трибунах. Но он был на протяжении всего турнира, так что все в порядке. В конце концов, у нас счастливый конец.

О значении его побед для Сербии

— Я, наверное, не знаю до конца, какой резонанс это вызывает у людей. Я искренне верю и надеюсь, что, особенно молодые люди в Сербии, находят вдохновение в том, что я делаю, чего я достиг, и это мотивирует их взять в руки ракетку или заниматься чем угодно, будь то спорт или любая другая сфера жизни.

Как я уже говорил на корте, мечтайте о большом и лелейте эти мечты. Мы уже слышали подобные слова, хотя это действительно похоже на клише, но это правда. Приехав из таких стран, как Сербия и Греция, как в случае Стефаноса, где почти нет теннисных традиций и поддержки тенниса в любой форме, это делает испытания гораздо более сложными, чтобы достичь больших вершин и больших успехов. Приходится прокладывать свой собственный путь и становиться первым в чем-то — конечно, вместе со своей семьей, близкими людьми и тренерами. Но это делает весь опыт еще более уникальным и приятным. Я думаю, что я больше ценю все, чего я достиг в жизни, потому что знаю, как я начинал.

Сербия и Греция, как я уже говорил, исторически имеют прекрасные отношения между странами. Так же, как у меня лично со Стефаносом, конечно, мы большие соперники, но у нас нашлись приятные слова друг для друга на корте. Я думаю, это важно. Важно быть добрым и уважительным в такие моменты. Независимо от счета, ты хочешь выиграть без сомнения, все это знают. Ты яростный соперник, но у тебя всегда должно быть несколько уважительных слов для своего оппонента и понимание того, через что он проходит, потому что ты можешь понять многое из того, через что проходят твои коллеги, потому что ты знаешь, как это тяжело.

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