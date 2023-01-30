Федерация тенниса Украины: «Призываем изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств»

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«Федерация тенниса Украины обращается к международному теннисному сообществу обратить внимание на общественную реакцию на победу Арины Сабаленко на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Мы неоднократно призывали запретить выступления всех без исключения российских и белорусских спортсменов на всех без исключения мировых аренах. Дело даже не в самих спортсменах, хотя многие из них являются активными сторонниками своих тоталитарных режимов и горячо поддерживают кровавую войну против Украины, а некоторые даже формально служат в вооруженных силах. Главным моментом, который мы хотим подчеркнуть, является то, что государства-агрессоры используют любые достижения своих атлетов для пропаганды и восхваления собственной системы и людоедской идеологии.

Пример Арины Сабаленко, выигравшей Открытый чемпионат Австралии, является наглядным свидетельством справедливости вышеприведенного тезиса. После трансляции полуфинала и финала соревнований, пиратским методом появившегося в эфире национального белорусского телеканала, что само по себе является нарушением международного права, самопровозглашенный президент Лукашенко хвастается победой белорусской теннисистки и поднимает бокал за ее успех. Его совершенно не беспокоит то, что Сабаленка выступает под нейтральным флагом, как того требуют международные теннисные организации. Для него, как в принципе и для многих других, она представляет Беларусь и прославляет именно ее.

Открытый чемпионат Австралии продемонстрировал и другие примеры того, что спортсменов без флагов никто не отделяет от их стран. Вакханалия с российскими флагами и фотографированием на фоне портретов военного преступника Путина, является еще одним аргументом изменить ошибочные решения… Эти события ярко демонстрируют, что спорт не является «вне политики». Наоборот, он олицетворяет собой одно из политических направлений. Он используется режимами в собственных пропагандистских целях.

Можно по-разному относиться к конкретным спортсменам из тех или иных государств. Но, как можно воспринимать страны-агрессоры, которые заливают Украину кровью? Они должны быть наказаны уже сегодня. И запрет выступлений спортсменов на международных аренах — одно из действенных средств изоляции России и Беларуси. Это средство необходимо применить как можно скорее, вместо того, чтобы предоставлять агрессорам площадки для их самопиара.

Призываем изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств немедленно!»

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