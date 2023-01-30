Хуахин (WTA 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

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Кобленц. Сачко выиграл первый матч в квалификации
2023-01/1675010170_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лион (WTA 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
2023-01/1674979022_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович возглавит рейтинг ATP с новым рекордом
Серб обойдет сразу 4 теннисистов.
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Новак Джокович: «Это привилегия — быть частью дискуссий в статусе одного из величайших игроков всех времен»
2023-01/1675006822_djokovic.jpg|—>Новак Джокович в трех сетах победил Стефаноса Циципаса и завоевал 22-й титул Grand Slam....