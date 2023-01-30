Кобленц. Сачко пробился в основную сетку турнира

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Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд
Обновленный рейтинг WTA Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина Екатерина Бондаренко, #Дарына Снигирь, #Катерина...
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Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, установив новый рекорд
2023-01/1675062473_djokovic.jpeg|—>Победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович возвращается на первую строчку в мировом рейтинге и...
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Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира
ATP обновил рейтинг теннисистов Фото — gettyimages #ATP, #Крутых, #Крутых, # Виталий Сачко Источник...
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ATP Challenger Tour. Крутых сыграет на Тенерифе, Марченко выступит в США
2023-01/1673895262_krutykh_ao.jpg|—> Источник: btu.org.ua