«По факту они все поддерживают Россию». Сергей Стаховский — о сообщении Джоковича и скандальной переписке с сербскими теннисистами

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В конце прошлого года в Санкт-Петербурге был организован выставочный теннисный турнир, который спонсировал «Газпром». Среди участников турнира были представители Сербии Янко Типсаревич, Виктор Троицки и Ласло Дьере, венгры — Мартон Фучович и Ана Богдан, испанцы — Педро Мартинес и Бернабе Сапата-Миральяс.

Украинец Сергей Стаховский написал своим коллегам-теннисистам сообщения, в которых высказался об их участии в этом мероприятии, на что получил крайне неприятные ответы, которые в итоге выложил в социальные сети.

— Почему выложил эти сообщения? На эмоциях. Я эмоциональный человек и к сожалению очень часто делаю какие-то вещи, а потом думаю: «а зачем это было делать?». Есть у меня такое. Конечно это было неправильно, это была личная переписка и они не должны были выходить.

Меня зацепило даже не то, что они так написали, просто я их знаю достаточно долго и я не ожидал таких ответов. Я им не написал ничего такого критичного, просто написал, что я разочарован их поступком. На самом деле они были не первыми — я писал и Фучовичу, который тоже играл в России. Он начал в ответ сочинять, что играл мало матчей и все такое. Но я говорю: «Слушай, Мартон, мало игр — это одно, но деньги никто не отменял». И он ответил: «Ну да и деньги тоже».

А реакция сербов была действительно такой, какую я не ожидал. Потом я уже понял, что сербы в принципе такие и есть. Но их реакция ставит для меня под большое сомнение аутентичность того сообщения, которое написал мне Джокович. Конечно, я об этом писать нигде не буду, но в реалиях я понимаю, что это одно из лиц Новака — что он вроде где-то там переживал, а по факту они все поддерживают Россию.

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