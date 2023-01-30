Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира

ATP обновил рейтинг теннисистов Фото — gettyimages #ATP, #Крутых, #Крутых, # Виталий Сачко Источник — Чемпион.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Лидером рейтинга стал победитель Australian Open Новак Джокович. Второе место занимает Карлос Алькарас, а тройку лучших замыкает Стефанос Циципас. Первая ракетка Украины Алексей Крутых занимает обновивший личный рекорд и занимает 176-е место. em>30 января 1(5). Новак Джокович (Сербия) – 7070 2(1). Карлос Алькарас (Испания) – 6730 3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6195 4(3). Каспер Рууд (Норвегия) – 5765 5(6). Андрей Рублев – 4200 6(2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3815 7 (7). Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3715 8(9). Тейлор Фриц (США) – 3410 9 (10). Гольгер Руне (Дания) – 3046 10 (9). Губерт Гуркач (Польша) — 2995… 176 (188). Алексей Крутых (Украина) – 341 345 (340). Виталий Сачко (Украина) – 139 374 (412). Илья Марченко (Украина) — 126 379 (378). Александр Овчаренко (Украина) — 123 385 (387). Владислав Орлов (Украина) — 120