Теннис
Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, установив новый рекорд
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Победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович возвращается на первую строчку в мировом рейтинге и начинает 374-ю неделю в статусе лидера мирового тенниса, что является рекордом АТР-тура. 35-летний сербский теннисист, занимавший перед стартом турнира пятую строчку в рейтинге, совершил самый большой скачок на вершину в истории мужского тура. Ранее четырем игрокам удавалось подняться сразу на первое место с четвертой позиции: Карлосу Мойя, Питу Сампрасу, Андре Агасси и Карлос Алькарасу.
Финалист Australian Open Стефанос Циципас поднялся на одну строчку и занимает теперь третье место. Рафаэль Надаль, не защитив свой австралийский титул, опустился на шестую позицию (-4), а прошлогодний финалист турнира Даниил Медведев покинул топ-10 и занимает 12-ю строчку (-4).
ТОП-10 рейтинга АТР по итогам Australian Open выглядит так:
1. Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков (+4)
2. Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков (-1)
3. Стефанос Циципас (Греция) — 6195 очков (+1)
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5765 очков (-1)
5. Андрей Рублев (-) — 4200 очков (+1)
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 3815 очков (-4)
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715 очков
8. Тэйлор Фритц (США) — 3410 очков (+1)
9. Хольгер Руне (Дания) — 3046 очков (+1)
10. Хуберт Хуркач (Польша) — 2995 очков (+1)
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
9. Хольгер Руне (+1)
15. Фрэнсис Тиафо (+2)
18. Лоренцо Музетти (+1)
19. Томми Пол (+16)
26. Себастьян Корда (+5)
39. Иржи Легечка (+32)
44. Бен Шелтон (+45)
48. Джей-Джей Вульф (+19)
52. Констан Лестьенн (+3)
60. Микаэль Имер (+9)
76. Грегуар Баррере (+7)
79. Джейсон Кублер (+5)
83. Майкл Ммо (+24)
92. Чжан Чжичжэнь (+4)
94. Хуан-Пабло Варильяс (+9)
В чемпионской гонке на Итоговый турнир АТР сформировалась следующая десятка лидеров:
1. Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков
2. Стефанос Циципас (Греция) — 1425 очков
3. Карен Хачанов (-) — 810 очков
4. Томми Пол (США) — 740 очков
5. Бен Шелтон (США) — 510 очков
6. Себастьян Корда (США) — 510 очков
7. Иржи Легечка (Чехия) — 447 очков
8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 415 очков
9. Тэйлор Фритц (США) — 395 очков
10. Андрей Рублев (-) — 365 очков