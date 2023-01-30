Рейтинг ATP. Джокович вернулся на первое место, установив новый рекорд

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Победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович возвращается на первую строчку в мировом рейтинге и начинает 374-ю неделю в статусе лидера мирового тенниса, что является рекордом АТР-тура. 35-летний сербский теннисист, занимавший перед стартом турнира пятую строчку в рейтинге, совершил самый большой скачок на вершину в истории мужского тура. Ранее четырем игрокам удавалось подняться сразу на первое место с четвертой позиции: Карлосу Мойя, Питу Сампрасу, Андре Агасси и Карлос Алькарасу.

Финалист Australian Open Стефанос Циципас поднялся на одну строчку и занимает теперь третье место. Рафаэль Надаль, не защитив свой австралийский титул, опустился на шестую позицию (-4), а прошлогодний финалист турнира Даниил Медведев покинул топ-10 и занимает 12-ю строчку (-4).

ТОП-10 рейтинга АТР по итогам Australian Open выглядит так:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков (+4)

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков (-1)

3. Стефанос Циципас (Греция) — 6195 очков (+1)

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5765 очков (-1)

5. Андрей Рублев (-) — 4200 очков (+1)

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 3815 очков (-4)

7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715 очков

8. Тэйлор Фритц (США) — 3410 очков (+1)

9. Хольгер Руне (Дания) — 3046 очков (+1)

10. Хуберт Хуркач (Польша) — 2995 очков (+1)

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

9. Хольгер Руне (+1)

15. Фрэнсис Тиафо (+2)

18. Лоренцо Музетти (+1)

19. Томми Пол (+16)

26. Себастьян Корда (+5)

39. Иржи Легечка (+32)

44. Бен Шелтон (+45)

48. Джей-Джей Вульф (+19)

52. Констан Лестьенн (+3)

60. Микаэль Имер (+9)

76. Грегуар Баррере (+7)

79. Джейсон Кублер (+5)

83. Майкл Ммо (+24)

92. Чжан Чжичжэнь (+4)

94. Хуан-Пабло Варильяс (+9)

В чемпионской гонке на Итоговый турнир АТР сформировалась следующая десятка лидеров:

1. Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков

2. Стефанос Циципас (Греция) — 1425 очков

3. Карен Хачанов (-) — 810 очков

4. Томми Пол (США) — 740 очков

5. Бен Шелтон (США) — 510 очков

6. Себастьян Корда (США) — 510 очков

7. Иржи Легечка (Чехия) — 447 очков

8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 415 очков

9. Тэйлор Фритц (США) — 395 очков

10. Андрей Рублев (-) — 365 очков