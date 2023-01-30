Теннис
Рейтинг WTA. Швёнтек остаётся на первой позиции, Рыбакина дебютировала в топ-10
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Ига Швёнтек сохраняет уверенное лидерство в рейтинге, опережая вторую строчку на более чем 4 тысячи очков. На десятое место поднялась Елена Рыбакина, которая дошла до финала на Australian Open.
Елена Остапенко, которая проиграла казахстанке в четвертьфинале, приблизилась к возвращению в топ-10 и находится на 12-й позиции (+5). Каролина Плишкова, также сыгравшая в 1/4 финала, замыкает первую двадцатку рейтинга (+11).
С новым личным рекордом эту неделю начинает Магда Линетт, которая сенсационно дошла до полуфинала австралийского «мэйджора». Полька занимает 22-е место. Донна Векич совершила прыжок на 31-у позицию вверх и находится на 33-й строчку.
Прошлогодняя финалистка турнира Даниэль Коллинс не смогла защитить очки и опустилась на 40-е место (-29).
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
10. Елена Рыбакина (+15)
17. Екатерина Александрова (+1)
22. Магда Линетт (+23)
31. Ангелина Калинина (+8)
51. Линда Фругвиртова (+31)
52. Клэр Лю (+10)
86. Кристина Букша (+14)
90. Кэти Макнелли (+4)
94. Диана Шнайдер (+12)
96. Кэти Волынец (+16)
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