Рейтинг WTA. Швёнтек остаётся на первой позиции, Рыбакина дебютировала в топ-10

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Ига Швёнтек сохраняет уверенное лидерство в рейтинге, опережая вторую строчку на более чем 4 тысячи очков. На десятое место поднялась Елена Рыбакина, которая дошла до финала на Australian Open.

Елена Остапенко, которая проиграла казахстанке в четвертьфинале, приблизилась к возвращению в топ-10 и находится на 12-й позиции (+5). Каролина Плишкова, также сыгравшая в 1/4 финала, замыкает первую двадцатку рейтинга (+11).

С новым личным рекордом эту неделю начинает Магда Линетт, которая сенсационно дошла до полуфинала австралийского «мэйджора». Полька занимает 22-е место. Донна Векич совершила прыжок на 31-у позицию вверх и находится на 33-й строчку.

Прошлогодняя финалистка турнира Даниэль Коллинс не смогла защитить очки и опустилась на 40-е место (-29).

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

10. Елена Рыбакина (+15)

17. Екатерина Александрова (+1)

22. Магда Линетт (+23)

31. Ангелина Калинина (+8)

51. Линда Фругвиртова (+31)

52. Клэр Лю (+10)

86. Кристина Букша (+14)

90. Кэти Макнелли (+4)

94. Диана Шнайдер (+12)

96. Кэти Волынец (+16)

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