Теннис
Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в феврале
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Календарь на февраль
06/02 — 12/02 | Линц (WTA 250)
13/02 — 19/02 | Доха (WTA 500)
20/02 — 26/02 | Дубай (WTA 1000)
Очки, которые будут списаны в феврале: 0
2. Марта Костюк — текущий рейтинг №60 (915 очков)
Календарь на февраль
30/01 — 05/02 | Хуахин (WTA 250)
06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)
20/02 — 26/02 | Дубай (WTA 1000)
Очки, которые будут списаны в феврале: 55
Дубай (WTA 500) — 25
Доха (WTA 1000) — 30
3. Катерина Байндл — текущий рейтинг №84 (748 очков)
Календарь на февраль
30/01 — 05/02 | Лион (WTA 250)
06/02 — 12/02 | Линц (WTA 250)
20/02 — 26/02 | Мерида (WTA 250)
Очки, которые будут списаны в феврале: 0
4. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №103 (611 очков)
Календарь на февраль
30/01 — 05/01 | Хуахин (WTA 250)
06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)
13/02 — 19/02 | Доха (WTA 500)
20/02 — 26/02 | Дубай (WTA 1000)
Очки, которые будут списаны в феврале: 125
Дубай (WTA 500) — 125
5. Леся Цуренко — текущий рейтинг №136 (473 очка)
Календарь на февраль
30/01 — 05/01 | Хуахин (WTA 250)
06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)
13/02 — 19/02 | Доха (WTA 500)
20/02 — 26/02 | Мерида (WTA 250)
Очки, которые будут списаны в феврале: 1
Гвадалахара (WTA 250) — 1
6. Дарья Снигур — текущий рейтинг №140 (444 очка)
Календарь на февраль
30/01 — 05/01 | Порто (ITF W40)
06/02 — 12/02 | Порто (ITF W40) / Линц (WTA 250)
13/02 — 19/02 | Альтенкирхен (ITF W60)
Очки, которые будут списаны в феврале: 56
Гренобль (ITF) — 8
Альтенкирхен (ITF) — 48
7. Катерина Володько — текущий рейтинг №286 (226 очков)
Календарь на февраль
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Очки, которые будут списаны в феврале: 10
Канкун (ITF) — 5
Канкун (ITF) — 5
8. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №286 (210 очков)
Календарь на февраль
06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)
Очки, которые будут списаны в феврале: 0
9. Элина Свитолина — текущий рейтинг №374 (136 очков)
Календарь на февраль: не выступает после рождения дочери в октябре прошлого года
Очки, которые будут списаны в феврале: 56
Дубай (WTA 500) — 55
Доха (WTA 1000) — 1