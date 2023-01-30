Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в феврале

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Календарь на февраль

06/02 — 12/02 | Линц (WTA 250)

13/02 — 19/02 | Доха (WTA 500)

20/02 — 26/02 | Дубай (WTA 1000)

Очки, которые будут списаны в феврале: 0

2. Марта Костюк — текущий рейтинг №60 (915 очков)



Календарь на февраль

30/01 — 05/02 | Хуахин (WTA 250)

06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)

20/02 — 26/02 | Дубай (WTA 1000)

Очки, которые будут списаны в феврале: 55

Дубай (WTA 500) — 25

Доха (WTA 1000) — 30

3. Катерина Байндл — текущий рейтинг №84 (748 очков)



Календарь на февраль

30/01 — 05/02 | Лион (WTA 250)

06/02 — 12/02 | Линц (WTA 250)

20/02 — 26/02 | Мерида (WTA 250)

Очки, которые будут списаны в феврале: 0

4. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №103 (611 очков)



Календарь на февраль

30/01 — 05/01 | Хуахин (WTA 250)

06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)

13/02 — 19/02 | Доха (WTA 500)

20/02 — 26/02 | Дубай (WTA 1000)

Очки, которые будут списаны в феврале: 125

Дубай (WTA 500) — 125

5. Леся Цуренко — текущий рейтинг №136 (473 очка)



Календарь на февраль

30/01 — 05/01 | Хуахин (WTA 250)

06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)

13/02 — 19/02 | Доха (WTA 500)

20/02 — 26/02 | Мерида (WTA 250)

Очки, которые будут списаны в феврале: 1

Гвадалахара (WTA 250) — 1

6. Дарья Снигур — текущий рейтинг №140 (444 очка)



Календарь на февраль

30/01 — 05/01 | Порто (ITF W40)

06/02 — 12/02 | Порто (ITF W40) / Линц (WTA 250)

13/02 — 19/02 | Альтенкирхен (ITF W60)

Очки, которые будут списаны в феврале: 56

Гренобль (ITF) — 8

Альтенкирхен (ITF) — 48

7. Катерина Володько — текущий рейтинг №286 (226 очков)



Календарь на февраль

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Очки, которые будут списаны в феврале: 10

Канкун (ITF) — 5

Канкун (ITF) — 5

8. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №286 (210 очков)



Календарь на февраль

06/02 — 12/02 | Абу-Даби (WTA 500)

Очки, которые будут списаны в феврале: 0

9. Элина Свитолина — текущий рейтинг №374 (136 очков)



Календарь на февраль: не выступает после рождения дочери в октябре прошлого года

Очки, которые будут списаны в феврале: 56

Дубай (WTA 500) — 55

Доха (WTA 1000) — 1