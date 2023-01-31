Калинина обновляет личный рекорд, Костюк и Байндл улучшают свои позиции в рейтинге WTA

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Ангелина Калинина, после выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии, поднимается на 31-е место (+8) и на четыре позиции обновляет свой личный рекорд в рейтинге WTA. На этой неделе первая ракетка была заявлена на соревнования в Лионе, но приняла решение их пропустить.

На одну строчку поднялась Марта Костюк, которая теперь занимает 60-е место в мировой классификации, а Катерина Байндл, впервые сыгравшая в третьем круге на «мейджоре», поднялась сразу на 11 мест и теперь находится на 84-й позиции. По две строчки потеряли Даяна Ястремская (103-е место) и Леся Цуренко (136-место). На этой неделе Костюк, Ястремская и Цуренко выступят в Хуахине, а Байндл не сумела преодолеть квалификацию в Лионе.

Анастасия Соболева получила очки за первую победу на соревнованиях ITF W15 в Анталье (очки за турниры W15 и W25 начисляются с задержкой в неделю) и

В парном рейтинге Людмила Киченок занимает 10-е место, опустившись на одну строчку. Полуфиналистка Australian Open Марта Костюк, обновила свой личный рекорд, поднявшись на 31-е место (+8). Третье место в национальном парном рейтинге сохраняет Надежда Киченок — 74-е место (+1).