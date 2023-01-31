Крутых обновляет личный рекорд в рейтинге ATP, Марченко возвращается в топ-400

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Алексей Крутых обновил свой личный рекорд в рейтинге АТР, поднявшись на 176-е место (+12). Напомним, что украинец в Мельбурне успешно преодолел квалификацию на своем дебютном турнире Grand Slam. На этой неделе Крутых сыграет на «челленджере» в Испании.

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся опустился на 345-е место (-5). На этой неделе украинец играет на «челленджере» в Германии и вчера преодолел первый круг квалификации.

На третью строчку национального рейтинга поднялся Илья Марченко, который благодаря выходу во второй круг на крупном «челленджере» в Кемпере, поднялся на 374-е место (+34). На этой неделе Марченко сыграет на «челленджере» в США.

В топ-500 рейтинга АТР входят еще три украинских теннисиста — Александр Овчаренко (379-е место), Владислав Орлов (385-е место) и Олег Приходько (438-е место).

В парном рейтинге, сильнейшим среди украинцев остается Денис Молчанов — 106-е место. Следом за ним расположились — Олег Приходько, установивший новый личный рекорд — 125-е место (+8) и Владислав Манафов — 145-е место (-3).