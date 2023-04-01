Эшторил. Крутых проиграл в стартовом матче отборочной сетки

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Квитова: Россиян и белорусов не должно быть на Олимпиаде
Сегодня 12:43 166 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1b537730bdd0a23d037ac61e8af99c02.
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«На мой взгляд, они не должны быть допущены и на Олимпиаду в том числе». Петра Квитова — о решении Уимблдона снять запрет на участие для россиян и белорусов
2023-04/1680336837_kvitova.jpeg|—>Чешская теннисистка, как чемпионка Уимблдона, является членом Всеанглийского клуба, поэтому журналисты решили поинтересоваться ее...
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Эшторил. Крутых получил шестой номер посева в квалификации турнира ATP 250
2023-03/1680006216_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Квитова остановила Кырстю и сыграет в финале соревнований
2023-04/1680298920_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua