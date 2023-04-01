Квитова: Россиян и белорусов не должно быть на Олимпиаде

166 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1b537730bdd0a23d037ac61e8af99c02.jpg» /> Фото: Getty Images

Российцев и белорусов не должны допустить в Олимпийские игры-2024. /p>

Об этом заявила чешская теннисистка Петра Квитова.

«Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков. Я думаю, что им не следует разрешать играть на Олимпиаде. Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев». >»На Олимпиаде их точно не должно быть. Считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не пустил», — сказала Квитова.