Фото: Getty Images Российцев и белорусов не должны допустить в Олимпийские игры-2024. /p> Об этом заявила чешская теннисистка Петра Квитова. «Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков.  Я […]" /> Фото: Getty Images Российцев и белорусов не должны допустить в Олимпийские игры-2024. /p> Об этом заявила чешская теннисистка Петра Квитова. «Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков.  Я […]"> Квитова: Россиян и белорусов не должно быть на Олимпиаде
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Теннис

Квитова: Россиян и белорусов не должно быть на Олимпиаде

Сегодня 12:43 166 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1b537730bdd0a23d037ac61e8af99c02.jpg» /> Фото: Getty Images

Российцев и белорусов не должны допустить в Олимпийские игры-2024. /p>

Об этом заявила чешская теннисистка Петра Квитова.

«Я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я просто больше переживаю за украинцев. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за лишения очков.  Я думаю, что им не следует разрешать играть на Олимпиаде. Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев». >»На Олимпиаде их точно не должно быть. Считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не пустил», — сказала Квитова.

Источник: champion.com.ua

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