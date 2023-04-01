Лилль. Сачко не смог выйти в полуфинал турнира

Больше в Теннис
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Эшторил. Крутых получил шестой номер посева в квалификации турнира ATP 250
2023-03/1680006216_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Квитова остановила Кырстю и сыграет в финале соревнований
2023-04/1680298920_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Теннисисты из россии и беларуси сыграют на Уимблдоне-2023
Такое решение приняли организаторы турнира Grand Slam.
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Долгополов: Позор Минспорта и НОК Украины
Александр Долгополов прокомментировал решение правительства Сегодня 17:56 214 0 #Александр Долгополов Источник — Чемпион....