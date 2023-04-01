Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

«На мой взгляд, они не должны быть допущены и на Олимпиаду в том числе». Петра Квитова — о решении Уимблдона снять запрет на участие для россиян и белорусов

2023-04/1680336837_kvitova.jpeg|—>"На мой взгляд, они не должны быть допущены и на Олимпиаду в том числе". Петра Квитова - о решении Уимблдона снять запрет на участие для россиян и белорусов
Чешская теннисистка, как чемпионка Уимблдона, является членом Всеанглийского клуба, поэтому журналисты решили поинтересоваться ее мнением относительно решения организаторов допустить россиян и белорусов на турнир в этом сезоне.

«В первую очередь, я всегда говорила, что я против войны. Конечно, я больше волнуюсь за украинцев и за украинских игроков. Я понимаю, что Уимблдону было тяжело в прошлом году из-за того, что у них забрали очки после решения о бане. И я вообще думаю, что они (россияне и белорусы) не должны быть допущены, на мой взгляд, и на Олимпиаду также. Просто я немного больше склоняюсь на сторону украинцев».

Журналист решил уточнить, имела ли Квитова в виду поддержку бана на Уимблдоне или в Туре в целом?

«Что ж, точно не на Олимпийских Играх. Потому что, как мне кажется, Олимпиады существуют, чтобы не было войн в мире. Так что я за это переживаю. Я действительно ценю то, что Уимблдон в прошлом году не дал им играть в прошлом году».

Еще журналист попросил уточнить, обсуждался ли этот вопрос с игроками, или их мнение имеет какое-то влияние, на что Квитова ответила, что с ними не консультировались.

Петра Квитова — победительница Уимблдона в 2011 и 2014 годах и бронзовый призер Олимпиады-2016 в Бразилии в одиночном разряде.

>>>

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.