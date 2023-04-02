Майами. Синнер остановил Руусувуори на пути в полуфинал

Больше в Теннис
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Майами. Синнер впервые победил лидера мирового рейтинга и второй раз сыграет в финале «Мастерса»
2023-04/1680328246_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Определилась соперница Светолиной на турнире в Чарльстоне
Свитолина, Калинина и Цуренко стартуют в основной сетке Вчера 23:10 285 0 Фото —...
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Майами. Квитова победила Рыбакину и выиграла 30-й титул в карьере
2023-04/1680382962_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Эшторил. Крутых проиграл в стартовом матче отборочной сетки
2023-04/1680349310_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua