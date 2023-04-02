Определилась соперница Светолиной на турнире в Чарльстоне

Свитолина, Калинина и Цуренко стартуют в основной сетке 285 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина, #Елина Цуренко Источник — btu.org.ua.

Определились соперницы украинских теннисисток на турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

Украинка Элина Свитолина возвращается в Тур после годовой паузы, связанной с беременностью и рождением дочери. В первом раунде она встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (43). Ранее украинка выиграла 6 из 8 очных встреч. Победительница во втором круге сыграет против седьмой сеяной Екатерины Александровой.

Еще одна украинка Ангелина Калинина (28), получившая 11-й номер посева от организаторов, на старте померяется силами с Анной Калинской (64), у которой ранее выиграла два матча из трех.

В то же время соперница Леси Цуренко (81) определится по результатам квалификации.

Напомним, Свитолина впервые за 10 лет сыграет на турнире ITF.