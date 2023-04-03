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Теннис

Цуренко уверенно победила Ормачеа в 1 круге турнира в Чарльстоне

Матч длился 1 час 2 минуты Сегодня 20:44 183 0 #Леся Цуренко, #Паула Ормачеа

– Чемпион.

Леся Цуренко (81) победила аргентинку Паулу Ормачеа (168) в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Матч длился 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:1 , 6:1.

Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 ​​двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

Credit One Charleston Open — WTA 500

Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 3 апреля

Леся Цуренко (Украина) — Паула Ормачеа (Аргентина) 6:1, 6:1

Во втором круге Цуренко сыграет с Онс Жабер.

Раньше определилась соперница Светолиной на турнире в Чарльстоне.

Источник: champion.com.ua

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