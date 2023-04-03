Теннис
Цуренко уверенно победила Ормачеа в 1 круге турнира в Чарльстоне
Матч длился 1 час 2 минуты Сегодня 20:44 183 0 #Леся Цуренко, #Паула Ормачеа
– Чемпион.
Леся Цуренко (81) победила аргентинку Паулу Ормачеа (168) в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Матч длился 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:1 , 6:1.
Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
Credit One Charleston Open — WTA 500
Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 3 апреля
Леся Цуренко (Украина) — Паула Ормачеа (Аргентина) 6:1, 6:1
Во втором круге Цуренко сыграет с Онс Жабер.
Раньше определилась соперница Светолиной на турнире в Чарльстоне.