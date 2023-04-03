Теннис
Костюк анонсировала создание благотворительного фонда
Марта Костюк создает благотворительный фонд Сегодня 10:10 116 0 Фото — gettyimages #Марта Костюк
Источник — Чемпион .
Украинская теннисистка Марта Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда.
Об этом теннисистка рассказала в Instagram.
Украинка опубликовала фото, на которой указаны документы с надписью «Устав благотворительной организации «Благотворительный фонд Марты Костюк».
Среди украинских теннисистов свои благотворительные фонды есть у Элины Светолиной и Даяны Ястремской.Леся Цуренко и Александр Долгополов основали фонд вместе с кикбоксером Павлом Журавлевым.
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