Костюк анонсировала создание благотворительного фонда

Марта Костюк создает благотворительный фонд 116 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Марта Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда.

Об этом теннисистка рассказала в Instagram.

Украинка опубликовала фото, на которой указаны документы с надписью «Устав благотворительной организации «Благотворительный фонд Марты Костюк».

Среди украинских теннисистов свои благотворительные фонды есть у Элины Светолиной и Даяны Ястремской.Леся Цуренко и Александр Долгополов основали фонд вместе с кикбоксером Павлом Журавлевым.