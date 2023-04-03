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Теннис

Костюк анонсировала создание благотворительного фонда

Марта Костюк создает благотворительный фонд Сегодня 10:10 116 0 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Марта Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда.

Об этом теннисистка рассказала в Instagram.

Украинка опубликовала фото, на которой указаны документы с надписью «Устав благотворительной организации «Благотворительный фонд Марты Костюк».

Среди украинских теннисистов свои благотворительные фонды есть у Элины Светолиной и Даяны Ястремской.Леся Цуренко и Александр Долгополов основали фонд вместе с кикбоксером Павлом Журавлевым.

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Сообщение, распространенное Marta Kostyuk/Марта Костюк (@martakostyuk)

Источник: champion.com.ua

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