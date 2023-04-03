Теннис
Рейтинг ATP. Джокович — первая ракета мира, Синнер возвращается в топ-10
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По итогам «Мастерса» в Майами, где Карлосу Алькарасу не удалось защитить свой титул, Новак Джокович возвращается на первую строчку мирового рейтинга и начинает 381-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Финалист турнира в Майами Янник Синнер возвращается в топ-10 и повторяет свой лучший результат, заняв 9-ю строчку.
ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 03.04.2023):
1. Новак Джокович (Сербия) — 7 160 очков (+1)
2. Карлос Алькарас (Испания) — 6 780 очков (-1)
3. Стефанос Циципас (Греция) — 5 770 очков
4. Даниил Медведев (-) — 5 150 очков (+1)
5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 005 очков (-1)
6. Андрей Рублев (-) — 3 470 очков (+1)
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 450 очков (-1)
8. Хольгер Руне (Дания) — 3 370 очков
9. Янник Синнер (Италия) — 3 345 очков (+2)
10. Тэйлор Фритц (США) — 3 065 очков
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
24. Алехандро Давидович Фокина (+1)
35. Таллон Грикспор (+1)
37. Эмил Руусувуори (+17)
65. Нуно Боржеш (+3)
85. Кристофер Юбэнкс (+34) дебют в топ-100
86. Макс Перселл (+13)
91. Лука ван Аш (+17) дебют в топ-100
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В чемпионской гонке на Итоговый турнир АТР десятка лидеров выглядит таким образом:
1. Даниил Медведев (-) — 3 030 очков
2. Новак Джокович (Сербия) — 2 430 очков
3. Карлос Алькарас (Испания) — 1 910 очков
4. Янник Синнер (Италия) — 1 735 очков
5. Стефанос Циципас (Греция) — 1 570 очков
6. Тэйлор Фритц (США) — 1 275 очков
7. Томми Пол (США) — 1 265 очков
8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 1 255 очков
9. Карен Хачанов (-) — 1 215 очков
10. Фрэнсис Тиафо (США) — 890 очков