Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира

ATP обновил рейтинг теннисистов 46800 Фото — gettyimages #ATP, #Крутых, #Виталий Сачко

Источник — Чемпион.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Сербский теннисист Новак Джокович вернул себе статус первой ракетки мира, потеснив Карлоса Алькараса.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых потерял семь позиций и занимает 174 место. Второе место в национальном рейтинге сохраняет Виталий Сачко, который на этой неделе поднялся на 283-е место в мировой классификации (+26). Немного улучшил свое положение на этой неделе Илья Марченко — 325 место (+2).

Рейтинг ATP 03 апреля 1. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7160 2. (1) Карлос Алькарас (Испания) – 6780 3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 5770 4. (5) Даниил Медведев – 5150 5. (4) Каспер Рууд (Норвегия) – 5005 . 7) Андрей Рублев — 3470 7. (6) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450… 174. (167) Алексей Крутых (Украина) – 338 283. (309) Виталий Сачко (Украина) – 186 325. (327) Илья Марченко (Украина) – 155