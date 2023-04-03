Сан-Луис-Потоси. Байндл уступила в двухчасовом матче первого круга

Больше в Теннис
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Барлетта. Овчаренко уступил в первом круге отборочного турнира
2023-02/1675525604_ovcharenko-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Синнер не смог выиграть свой дебютный трофей ATP 1000
2023-04/1680463660_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Синнер остановил Руусувуори на пути в полуфинал
2023-03/1680151955_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Синнер впервые победил лидера мирового рейтинга и второй раз сыграет в финале «Мастерса»
2023-04/1680328246_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua