Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

Ваншельбойм, Белинский и Брайнин начинают неделю с личными рекордами в рейтинге ATP

2023-02/1675434775_bielinsly.jpg|—>Ваншельбойм, Белинский и Брайнин начинают неделю с личными рекордами в рейтинге ATP
Алексей Крутых на этой неделе потерял семь позиций и занимает 174-е место. Вторую строчку в национальном рейтинге сохраняет Виталий Сачко, который на этой неделе поднялся на 283-е место в мировой классификации (+26). Немного улучшил свое положение на этой неделе Илья Марченко — 325-е место (+2).

Три украинских теннисиста начинают неделю с личными рекордами: Эрик Ваншельбойм — 463-е место (+47), Вячеслав Белинский — 582-е место (+26) и Александр Брайнин — 845-е место (+44).

В национальном парном рейтинге лидерство сохраняет Владислав Манафов — 114-е место (+2). Денис Молчанов на этой неделе занимает 124-е место, а Олег Приходько — 130-ю позицию (-9).

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис