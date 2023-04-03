Ваншельбойм, Белинский и Брайнин начинают неделю с личными рекордами в рейтинге ATP

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Алексей Крутых на этой неделе потерял семь позиций и занимает 174-е место. Вторую строчку в национальном рейтинге сохраняет Виталий Сачко, который на этой неделе поднялся на 283-е место в мировой классификации (+26). Немного улучшил свое положение на этой неделе Илья Марченко — 325-е место (+2).

Три украинских теннисиста начинают неделю с личными рекордами: Эрик Ваншельбойм — 463-е место (+47), Вячеслав Белинский — 582-е место (+26) и Александр Брайнин — 845-е место (+44).

В национальном парном рейтинге лидерство сохраняет Владислав Манафов — 114-е место (+2). Денис Молчанов на этой неделе занимает 124-е место, а Олег Приходько — 130-ю позицию (-9).