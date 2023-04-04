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Теннис

Гутцайт: Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас

Глава МОК Томас Бах постоянно приводит это в пример Сегодня 16:09 218 1 #Вадим Гутцайт

Участие украинских теннисистов в матчах со спортсменами из РФ и РБ вредит украинскому спорту.

О это заявил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт.

«К сожалению, хочу сказать, что господин Бах во всех своих речах в последнее время только и приводит пример, как наши спортсмены играют в большом теннисе.

И, например, после объявления этих условий МОК была конференция позднякова (президент окр — прим.), он тоже отметил, что теннисисты играют и ничего не происходят.

К сожалению, то, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас. есть. На всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию тенниса», — сказал Гутцайт. Ранее правительство запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, в которых будут представлены атлеты из России или Белоруссии.

Источник: champion.com.ua

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