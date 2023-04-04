Теннис
Калинина уступила на старте турнира в Чарльстоне
Ангелина уступила теннисистке без флага Сегодня 08:25 124 0 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (30) уступила Анне Калинской (70) в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Матч длился 2 часа и завершился со счетом — 7:6 (6), 6:4
Калинина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 3 апреля
Анна Калинская – Ангелина Калинина (Украинка) 7:6 (6), 6:4
Раньше на турнире уверенно стартовала Леся Цуренко.