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Теннис

Калинина уступила на старте турнира в Чарльстоне

Ангелина уступила теннисистке без флага Сегодня 08:25 124 0 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (30) уступила Анне Калинской (70)  в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Матч длился 2 часа и завершился со счетом — 7:6 (6), 6:4

Калинина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Первый круг, 3 апреля

Анна Калинская – Ангелина Калинина (Украинка) 7:6 (6), 6:4

Раньше на турнире уверенно стартовала Леся Цуренко.

Источник: champion.com.ua

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