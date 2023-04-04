Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 3 апреля

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Рейтинг WTA. Квитова впервые за полтора года вернулась в топ-10, личный рекорд Тревисан
2023-04/1680528856_wta.jpg|—>По итогам турнира WTA 1000 в Майами в топ-5 рейтинге не произошло изменений: 1....
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Цуренко уверенно победила Ормачеа в 1 круге турнира в Чарльстоне
Матч длился 1 час 2 минуты Сегодня 20:44 183 0 #Леся Цуренко, #Паула Ормачеа...
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Рейтинг ATP. Джокович — первая ракета мира, Синнер возвращается в топ-10
2023-02/1677488349_djokovic.jpg|—>По итогам «Мастерса» в Майами, где Карлосу Алькарасу не удалось защитить свой титул, Новак...
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Рейтинг WTA: Новые позиции Калининой и Костюк
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 13:37 277361 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина Бондаренко,...