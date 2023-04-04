Свитолина: Очень довольна тем, как сыграла

Элина Свитолина прокомментировала поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой 185 1 #Элина Свитолина

Источник — wtatennis .

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна своим первым матчем после выхода из декрета.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«У меня были муравьи по телу Была очень, очень приятная атмосфера.Мне было приятно видеть много людей на трибунах, они действительно подбадривали меня в трудные моменты.

Мне сегодня было нелегко физически, но в итоге я очень довольна тем, как сыграла. я могу четче видеть, что мне нужно улучшить.

Сейчас мы с моей командой оценим календарь и турниры, где я могу использовать свой защищенный рейтинг.Может быть, где-то будет wild-card.

Сейчас для меня есть несколько турниров ITF в Европе, и я просто с нетерпением жду новых вызовов», – сказала Свитолина.