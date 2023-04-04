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Теннис

Свитолина с поражения стартовала на турнире в Чарльстоне

Элина Свитолина вернулась на корт после декрета и провела первый матч за последний год. Сегодня 08:10 377 0 Фото — gettyimages #Елина Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Юлии Путинцевой (47) из Казахстана в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Матч длился 2 часа 48 минут и завершился со счетом — 6:7(3), 6:2, 6:4.

Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Первый круг , 3 апреля

Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) 6:7 ​​(3), 6:2, 6:4

Раньше на турнире уверенно стартовала Леся Цуренко.

Источник: champion.com.ua

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