Теннис
Свитолина с поражения стартовала на турнире в Чарльстоне
Элина Свитолина вернулась на корт после декрета и провела первый матч за последний год. Сегодня 08:10 377 0 Фото — gettyimages #Елина Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Юлии Путинцевой (47) из Казахстана в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Матч длился 2 часа 48 минут и завершился со счетом — 6:7(3), 6:2, 6:4.
Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Первый круг , 3 апреля
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина) 6:7 (3), 6:2, 6:4
Раньше на турнире уверенно стартовала Леся Цуренко.