Богота. Бьорклунд совершила камбэк и обыграла лидера посева, Эррани и Подороска выбыли из борьбы

Больше в Теннис
-
Хьюстон. Джонсон прервал серию из шести поражений и сыграет против Тиафо, Вульф и Гирон вышли во второй круг
2023-04/1680676433_jonhson.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Цуренко уступила Жабер на турнире WTA в Чарльстоне
Цуренко в двух сетах уступила Онс Жабер из Туниса Сегодня 08:10 121 0 #Леся...
-
Чарльстон. Фругвиртова обыграла Тайхманн в первом круге, Корне одержала первую победу в 2023 году
2023-04/1680588642_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Богота. Бушар вернулась в Тур после трёхмесячной паузы, Чжао отыграла матчболы на старте турнира
2023-04/1680592748_bouchard.jpeg|—> Источник: btu.org.ua