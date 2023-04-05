Теннис
Цуренко уступила Жабер на турнире WTA в Чарльстоне
Цуренко в двух сетах уступила Онс Жабер из Туниса Сегодня 08:10 121 0 #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (77) уступила 5-й ракетке мира Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
Двухсетовый матч длился 1 час 27 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6.
Цуренко ни разу не подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 2 из 7 брейк-пойнтов.
Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Второй круг, 5 апреля
Леся Цуренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) 3:6, 3:6
Раньше Свитолина с поражения стартовала на турнире в Чарльстоне. Также проиграла свой матч Ангелина Калинина.