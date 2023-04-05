Цуренко уступила Жабер на турнире WTA в Чарльстоне

Цуренко в двух сетах уступила Онс Жабер из Туниса 121 #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (77) уступила 5-й ракетке мира Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Двухсетовый матч длился 1 час 27 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6.

Цуренко ни разу не подала на вылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 2 из 7 брейк-пойнтов.

Credit One Charleston Open — WTA 500 Чарльстон, США Грунт Призовой фонд — $780,637 Второй круг, 5 апреля

Леся Цуренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) 3:6, 3:6

Раньше Свитолина с поражения стартовала на турнире в Чарльстоне. Также проиграла свой матч Ангелина Калинина.