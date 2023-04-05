Теннис
Свитолина: С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины
Свитолина: С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины Сегодня 13:52 232 0 #Элина Свитолина Источник: champion.com.ua
Селтик
Шахтер
1
1
Завершен
Ренн
Динамо
06.10.22 22:00
Челси
Милан
3
3
Завершен
Реал
Шахтер
2
1
Завершен
Интер
Барселона
1
0
Завершен
Реал
Осасуна
1
1
Завершен
Свитолина: С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины Сегодня 13:52 232 0 #Элина Свитолина Источник: champion.com.ua
2023-04/1680678572_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
2023-04/1680676433_jonhson.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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2023-04/1680588642_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua