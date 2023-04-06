Бывшая первая ракетка Украины присоединился к информационной кампании с призывом не допустить спортсменов из стран-агрессоров к участию в Олимпийских Играх-2024

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Серию видео на прошлой неделе запустили в рамках совместной кампании «1+1 media», Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства иностранных дел Украины. В одном из таких роликов снялся и Сергей Стаховский. Известно, что конгресс Международного олимпийского комитета состоится 28-30 марта. Одним из рассматриваемых вопросов будет возможность допуска российских и белорусских теннисистов на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Для меня, как и для сотен украинских спортсменов, выбор был очевидным. Этот выбор — бороться за победу моей родной страны на фронте. Вместо теннисного корта — окопы. Вместо ракетки — оружие. Вместо Уимблдона — несокрушимый Бахмут.

Российские и белорусские спортсмены поддерживают российскую агрессию против Украины. Они хранят молчание и продолжают соревноваться в нейтральном статусе. Эту возможность им предоставило АТР и WTA. Это позорное решение. Более того, МОК рассматривает возможность участия этих спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом. Однако мы знаем, что он запятнан украинской кровью.

Я призываю вас поддержать Украину на спортивном фронте. И сделать все возможное, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов со всех международных соревнований и Олимпиады. Террористам не место в спорте. Молчание убивает».

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