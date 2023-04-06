Чарльстон. Кенин выиграла стартовый матч, Бадоса и Фернандес поспорят за место в 1/8 финала

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Осака: Хочу побороться за победу на Олимпиаде-2024
Японка рассказала о своих планах на будущее Сегодня 21:50 142 0 Фото: Getty Images...
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Свитолина: С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины
Свитолина: С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины Сегодня 13:52 232...
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Богота. Бьорклунд совершила камбэк и обыграла лидера посева, Эррани и Подороска выбыли из борьбы
2023-04/1680678572_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хьюстон. Джонсон прервал серию из шести поражений и сыграет против Тиафо, Вульф и Гирон вышли во второй круг
2023-04/1680676433_jonhson.jpeg|—> Источник: btu.org.ua