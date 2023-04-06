Эшторил. Рууд выиграл 100-й матч на грунте и впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Майами. Алькарас выиграл 30-й матч на «Мастерсах», ван де Зандсхулп впервые обыграл соперника из топ-5
2023-03/1679895920_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Бывшая первая ракетка Украины присоединился к информационной кампании с призывом не допустить спортсменов из стран-агрессоров к участию в Олимпийских Играх-2024
2023-03/1679911907_stakhovsky.jpg|—>Серию видео на прошлой неделе запустили в рамках совместной кампании «1+1 media», Министерства молодежи...
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Марракеш. Три сеяных игрока покидают турнир после первого круга
2023-04/1680674073_gasquet.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Чарльстон. Кенин выиграла стартовый матч, Бадоса и Фернандес поспорят за место в 1/8 финала
2023-04/1680676125_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua