Чарльстон. Бенчич начала защиту титула, Фернандес проиграла Бадосе

Больше в Теннис
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Богота. Джонс проведёт дебютный четвертьфинал в WTA-туре
2023-04/1680765075_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Эшторил. Рууд выиграл 100-й матч на грунте и впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале
2023-04/1680761879_ruud.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Алькарас выиграл 30-й матч на «Мастерсах», ван де Зандсхулп впервые обыграл соперника из топ-5
2023-03/1679895920_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Бывшая первая ракетка Украины присоединился к информационной кампании с призывом не допустить спортсменов из стран-агрессоров к участию в Олимпийских Играх-2024
2023-03/1679911907_stakhovsky.jpg|—>Серию видео на прошлой неделе запустили в рамках совместной кампании «1+1 media», Министерства молодежи...