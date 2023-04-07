Эшторил. Тим разгромил Шелтона, Баутиста Агут проиграл четвертый матч подряд

Больше в Теннис
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Чарльстон. Бенчич начала защиту титула, Фернандес проиграла Бадосе
2023-04/1680764020_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Богота. Джонс проведёт дебютный четвертьфинал в WTA-туре
2023-04/1680765075_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Эшторил. Рууд выиграл 100-й матч на грунте и впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале
2023-04/1680761879_ruud.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Майами. Алькарас выиграл 30-й матч на «Мастерсах», ван де Зандсхулп впервые обыграл соперника из топ-5
2023-03/1679895920_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua