Марракеш. Музетти прервал серию из пяти поражений, итальянец из третьей сотни впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP

Больше в Теннис
-
Чарльстон. Пегула одержала волевую победу над Бегу, Бенчич и Жабер вышли в 1/4 финала
2023-04/1680850972_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Богота. Зиданшек остановила Бьорклунд, Соррибес Тормо сыграет в четвертьфинале
2023-04/1680854148_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Эшторил. Тим разгромил Шелтона, Баутиста Агут проиграл четвертый матч подряд
2023-04/1680847848_thiem.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Чарльстон. Бенчич начала защиту титула, Фернандес проиграла Бадосе
2023-04/1680764020_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua