Майами. Монфис не смог доиграть первый сет, Маррей впервые с 2011 года проиграл свой стартовый матч на турнире

Больше в Теннис
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Эшторил. Рууд победил действующего чемпиона, Алис впервые сыграет в 1/2 финала на уровне ATP
2023-04/1680898773_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марракеш. Музетти прервал серию из пяти поражений, итальянец из третьей сотни впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP
2023-04/1680849496_musetti.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Чарльстон. Пегула одержала волевую победу над Бегу, Бенчич и Жабер вышли в 1/4 финала
2023-04/1680850972_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Богота. Зиданшек остановила Бьорклунд, Соррибес Тормо сыграет в четвертьфинале
2023-04/1680854148_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua