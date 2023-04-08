Марракеш. Карбальес Баэна и Мюллер сыграют в решающем матче турнира

Больше в Теннис
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Богота. Стирнс и Джонс впервые вышли в полуфинал в WTA-туре
2023-04/1680940514_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 22 марта
2023-03/1678656897_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Майами. Монфис не смог доиграть первый сет, Маррей впервые с 2011 года проиграл свой стартовый матч на турнире
2023-03/1679550307_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Эшторил. Рууд победил действующего чемпиона, Алис впервые сыграет в 1/2 финала на уровне ATP
2023-04/1680898773_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua