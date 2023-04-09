Богота. Стёрнс впервые сыграет в финале и встретится с действующей чемпионкой

Больше в Теннис
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«Конечно, я сожалею об этом». Чемпионка Уимблдона прокомментировала допуск россиян и белорусов на турнир в этом году
2023-04/1680940393_bartoli.jpg|—>«Как член клуба [все чемпионы Уимблдона автоматически становятся членами Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета]...
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Барлетта. Молчанов стал призером «челленджера» в парном разряде
2023-02/1677176381_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Эшторил. Рууд и Кецманович поспорят за первый титул в сезоне
2023-04/1680978001_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марракеш. Карбальес Баэна и Мюллер сыграют в решающем матче турнира
2023-04/1680975840_atp-4.jpg|—> Источник: btu.org.ua