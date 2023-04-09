Чарльстон. Жабер победила Касаткину, Пегула и Бенчич доиграют полуфинал в воскресенье

Больше в Теннис
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«Такое заявление непонятно с чего». Российская теннисистка наехала на Петру Квитову за ее слова в поддержку украинских игроков
2023-04/1681025611_kuz_kvitova-1.jpeg|—>«Конечно, я больше волнуюсь за украинцев и за украинских игроков. Думаю, что россияне и...
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Богота. Стёрнс впервые сыграет в финале и встретится с действующей чемпионкой
2023-04/1681023704_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Конечно, я сожалею об этом». Чемпионка Уимблдона прокомментировала допуск россиян и белорусов на турнир в этом году
2023-04/1680940393_bartoli.jpg|—>«Как член клуба [все чемпионы Уимблдона автоматически становятся членами Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета]...
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Барлетта. Молчанов стал призером «челленджера» в парном разряде
2023-02/1677176381_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua