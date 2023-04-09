«Конечно, я сожалею об этом». Чемпионка Уимблдона прокомментировала допуск россиян и белорусов на турнир в этом году

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«Как член клуба [все чемпионы Уимблдона автоматически становятся членами Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета] я узнала об этой новости, возможно, немного раньше, чем пресса. Их поставили в ситуацию, когда они просто не могли поставить под удар все соревнования LTA [Британская федерация тенниса], это было слишком тяжело. Это лишило бы британских игроков многих возможностей играть в сезоне на травяных кортах, с wild-card и возможностью заработать какие-то очки.

Я думаю, что, вероятно, из-за того, что они были единственными, кто поддерживал идею бана, у них просто не осталось никакого выхода. Они старались изо всех сил, но, к сожалению, у них не было других вариантов, и продолжать запрет было просто невозможно. О чем я, конечно, сожалею.

Но WTA и ATP, как я понимаю, выступают за то, что у каждого человека есть шанс участвовать в соревнованиях, несмотря ни на что, ни на религию, ни на национальность. Исходя из этого, вы не можете просто нарушить все эти контракты, вы не можете просто нарушить все эти правила. Уимблдон попытался сделать это в прошлом году, и они увидели последствия. В этом году они снова пытались, но у них не осталось другого выбора».

Ранее, свои сожаления о снятии запрета, высказала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова.

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